Kırşehir Belediyesinin ücretsiz otoparkları

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, oluşturulan yeni otoparklar ile kentte trafik sorununun çözüleceğini bildirdi.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kent merkezindeki otopark sorununa çözüm üretmek amacıyla oluşturdukları yeni ücretsiz otopark alanlarını kısa sürede hizmete sunacaklarını belirtti.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yanında ve eski Kız Meslek Lisesi arazisinin oto park olarak kullanıma açıldığını, Ahi Evran Külliyesi yanındaki alanın da oto park olarak kullanıma sunulacağını vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Kırşehir'de trafik sorunu her geçen gün artıyor. Belediye olarak otopark sorununa köklü çözümler üretmek için çalışmalarımızı yaptık. Şehir içi araç trafiğinin rahatlatılması konusunda önemli adımlar atarak, belediyeye ve kamuya ait kullanılmayan alanları açık otopark alanı olarak düzenleyip, ücretsiz kullanıma sunduk. Açık otopark çalışmaları kapsamında eski Kız Meslek Lisesi arazisine, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arkasındaki bölgeye otopark yapıldı. Ahi Evran Külliyesi yanındaki alan da otopark oluyor. Hemşehrilerimiz gönül rahatlığıyla araçlarını ücretsiz park edebilirler. Yapılan çalışmalarımızı vatandaşımız takdirle karşılıyor. Belediyemize ait yeraltı otoparkları da şu an kullanılmakta. Yapacağımız yeni projelerin hepsinin altında da yeraltı otoparklarımız bulunacak."