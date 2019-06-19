Kırşehir Belediyespor, teknik direktör Coşkundere ile anlaştı

KIRŞEHİR (AA) – TFF 2. Lige yükselen Kırşehir Belediyespor Kulübü, direktörü olarak Ercümend Hülakü Coşkundere ile sözleşme imzaladı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen imza törenin de konuşan Kırşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Başar Altuntaş, kentin üst liglerde mücadele eden futbol takımının spor anlayışı ve başarılarıyla adını daha fazla duyuracağını söyledi.

Yeni bir takım kurarak ligde üst sıraları zorlayacaklarını belirten Altuntaş, şöyle konuştu:

"Kulübü devraldığımızda borcu 1 milyon 700 bin liranın üzerindeydi. Takımın mali durumu ortada, bizler kulübe ve şehre zarar vermeyen bir yönetim anlayışı, başarı getiren bir takım olarak hareket etmek istiyoruz. Transfer noktasında acele kararlar vermeyeceğiz. Bütçemizi en iyi şekilde değerlendirerek hareket edeceğiz. Kampanya ve sponsorluk görüşmelerimiz de var. Kaliteli, üst sıraları zorlayan ve ahlaki yönü kuvvetli futbolcularla başarı sağlayacağız. Kuracağımız takım basının, taraftarın ve futbolu seven herkesin desteği ile hareket edecek."

Teknik Direktör Ercümend Hülakü Coşkundere ise, kulüp tesislerini ve stadyumu incelediklerini belirterek, 10 bine yakın bir taraftar karşısında futbol oynamanın da kendilerini başarıya götüreceğini vurguladı.

Yetenekli ve geleceği olan, takımının mali durumuna uygun futbolcularla çalışacaklarını dile getiren Coşkundere, "Performansı ve yeteneklerinin yanı sıra davranış ve tutumları da doğru olan, ahlaklı ve iyi niyetli olan oyuncularla çalışacağız. İnşallah ligde de önemli başarılar kazanan bir takım olacağız." dedi.

Konuşmaların ardından Kırşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Başar Altuntaş ile Teknik Direktör Ercümend Hülakü Coşkundere 1 yıllık sözleşmeyi imazaladı.

İmza törenine kulübün yönetim kurulu üyeleri, basın mensupları ve çok sayıda taraftar katıldı.

Coşkundere, daha önce Tuzlaspor, Tokatspor, Fatih Karagümrük, Ümraniyespor, Sakaryaspor ve Samsunspor gibi kulüplerde çalıştı.

Kırşehir Belediyespor, takımı 3. Lig'den 2. Lige çıkaran teknik direktör Sebahattin Dinçel yeni sözleşme imzalamamıştı.