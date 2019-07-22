Kırşehir Belediyespor'da olağanüstü genel kurul yapıldı
KIRŞEHİR (AA) – TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kırşehir Belediyespor'da kulübün yönetim kurulu başkanlığına Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uçar seçildi.
Kulübün Güneykent Tesislerinde gerçekleştirilen olağanüstü kongrede başkanlığa seçilen Uçar, Kırşehir Belediyespor'u önemli başarılar kazanan ve üst liglerde mücadele eden bir takım haline getireceklerini söyledi.
Ciddi bir taraftar kitlesine sahip olduklarını vurgulayan Uçar, şunları kaydetti:
"Takımımız kısa süre içinde kampa girecek. Bizler bu takım için elimizden geleni yapacağız. Kırşehir halkında da maddi ve manevi desteklerini esirgememeleri istiyoruz. Kırşehir Belediyesi’nin içinde bulunduğu maddi tablonun zorluğuna rağmen kaynak oluşturarak kulübe katkı vereceğiz. Kırşehir’deki sivil toplum kuruluşları da bu süreçte bizimle olacak. İnşallah en kısa sürede Kırşehir'i üst liglerde başarıyla temsil eden bir takımımız olacak."
Uçar'ın başkanlığındaki yönetim kurulunda Mustafa Yılmaz, Eşref Aşık, Hakan Kaya, Mustafa Bulut, Fatih Tokmak, Kenan Şengök ve Ramazan Yılmaz görev aldı.
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