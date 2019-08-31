Kırşehir Belediyespor'da transfer çalışmaları
KIRŞEHİR (AA) – TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Kırşehir Belediyespor, Fenerbahçe alt yapısından Gürol Demirezen'i kadrosuna kattı.
Kırşehir Belediyespor'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2014 yılından bu yana Fenerbahçe alt yapısında oynayan genç futbolcu Gürol Demirezen'i transfer etti.
Güneykent Tesislerinde futbolcu Demirezen, Kırşehir Belediyespor As Başkanı Hakan Kaya ile sözleşmeye imza attı. İmza törenine Demirezen'in ailesi, Kırşehir Belediyespor'lu bazı yöneticiler de katıldı.
Kırşehir Belediyespor, kısa süre önce 10 futbolcuyu daha kadrosuna katmıştı.
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