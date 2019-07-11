Kırşehir Belediyespor'da transfer
KIRŞEHİR (AA) – TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Kırşehir Belediyespor, Sancaktepe Belediyespor'dan İsmail Düzgün ve Erbay Eker ile Nazilli Belediyespor'dan Onur Karabacak'ı kadrosuna kattı.
Kulübün Güneykent Tesisleri'nde düzenlenen törende, yeşil beyaz formayı giyen futbolcular 2'şer yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüp Başkanı Osman Uçar, imza töreninde yaptığı açıklamada, bu sezonun ilk sözleşmelerini imzalayarak 3 futbolcuyu kadrolarına kattıklarını söyledi.
Kırşehir Belediyespor’a gönül veren herkesten sabır ve anlayış beklediklerini vurgulayan Uçar, lig başlayıncaya kadar en iyi kadroyu kuracaklarını dile getirdi.
Uçar, "Zamanla şehre ve takıma yakışır oyuncular alacağız. Bu sezonun ilk sözleşmelerini imzalıyoruz. Önümüzdeki günlerde yeni futbolcularla anlaşacağız. Play-off oynayabilecek bir takım kurmaya çalışıyoruz." dedi.
Konuşmanın ardından Nazilli Belediyepsor'dan sol bek Onur Karabacak ile Sancaktepe Belediyespor'dan forvet İsmail Düzgün ve sağ bek Erbay Eker, sözleşmeye imza attı.
Kırşehir Belediyespor, kısa süre önce teknik direktörlük görevine Taner Öcal'ı getirmişti.
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