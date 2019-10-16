Kırşehir İl Genel Meclisinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir İl Genel Meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
İl Genel Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, meclisin ekim ayı toplantısı, İl Özel İdaresi meclis salonunda İl Genel Meclis Başkanı Hacı Ömer Seyfi başkanlığında gerçekleşti.
Seyfi, toplantıda yaptığı konuşmada, güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü PKK’ya karşı yıllardan beri büyük bir mücadele verildiğini aktardı.
Suriye'de sekiz yıldır süren iç savaşta insanlık dramlarının yaşandığını, milyonlarca insanın yurtlarından edildiğini, oluşan otorite boşluğuyla da terör örgütlerinin bölgede geniş yer bulduğunu vurgulayan Seyfi, şunları kaydetti:
"Suriye topraklarının önemli bir bölümü terör örgütlerinin eline geçmiştir. PKK'nın Suriye'deki yapılanması olan PYD/YPG, Kuzey Suriye'de geniş bir alanı kontrol etme imkanı bulmuştur. Bu alan üzerinden ülkemize saldırılar düzenlenmektedir. Bu zalim örgütlere karşı milli güvenliğimizi sağlamak için uluslararası anlaşmalardan aldığımız yetkiyle Barış Pınarı Harekatı düzenlenmiştir. Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan terör örgütlerinin yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yüz binlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nı Kırşehir İl Genel Meclisi olarak destekliyor, kahraman Mehmetçiklerimizin yanındayız."
Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklamasında AK Parti, MHP ve CHP grup üyeleri de hazır bulundu.
-
Suşehri'nde içme suyu ana hat değişim çalışması
-
VakıfBank'tan 417 milyon dolarlık yeni kaynak
-
CHP Sivas İl ve Merkez İlçe başkanlıklarında yeni görevlendirme
-
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı
-
GittiGidiyor Tiyatro Topluluğu, TEMA Vakfı için sahneye çıktı
-
Kırşehir İl Genel Meclisinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.