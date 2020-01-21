Kırşehir Kent Konseyi çalışma gruplarından Vali Akın'a ziyaret
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Kent Konseyi çalışma grupları başkanları Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.
Kent Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Kent Konseyi Başkanı Tahsin Üçgül ve çalışma gruplarının başkanları ziyarette, Vali Akın'a yapacakları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
Vali Akın, ziyarette yaptığı konuşmada, Kırşehir Kent Konseyi'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini vurguladı.
Kent için tüm kurumların sorumlulukla hareket etmesi gerektiğini belirten Vali Akın, "Bu kent hepimizin ve bunun vermiş olduğu sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi noktasında Kent Konseyi önemli bir yer tutuyor. Sizler yaptığınız çalışmalarla üzerimizdeki yükü hafifletirken kentin sorunları, ihtiyaçları ve bunlara yönelik çözüm noktasında bir rehber niteliği taşıyorsunuz. Hepinize çalışmalarınızdan ve katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kulandı.
Kent Konseyi Genel Sekreteri Tolga Akpınar, 2020 yılında yapmayı planladıkları çalışmalarla ilgili Vali Akın'a bilgi verdi.
Ziyarete, Ahilik ve Esnaf Kültürü Araştırma Çalışma Grubu Başkanı Fatih Mahmutoğlu ,Kadın Meclisi Başkanı Hülya Coşkuntuna, Tarım Çalışma Grubu Başkanı Dr.Gökhan Filik, Çocuk ve Gençlik için Çalışma Grubu Başkanı Doç.Dr. Rıdvan Karabulut , Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu Başkanı Zübeyde Gökbulut, İletişim ve Medya Çalışma Grubu Başkanı Ömer Duran katıldı.
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