Kırşehir Valisi Akın, güvenlik güçleri ve gece çalışanların yeni yılını kutladı
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Valisi İbrahim Akın, güvenlik güçleri ve gece çalışanların yeni yılını kutladı.
Vali Akın, Ahi Polis Merkezi Amirliği, 112 Acil Çağrı Merkezi, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile polis ve jandarma uygulama noktalarında yılbaşında görev yapan personelle bir araya geldi.
Ziyaret ettiği kurumlardaki çalışanların yeni yılını kutlayarak sohbet eden Akın, daha sonra Ankara-Kayseri karayolundaki polis ve jandarma ekiplerinin yol uygulamasına katıldı.
Yılbaşında görev yapan jandarma ve polis ekiplerine başarılı bir yıl dileyen Vali Akın, ekiplerin durdurduğu araçlar ve otobüslerdeki vatandaşlara da kazasız bir yolculuk dileğinde bulundu.
Vali Akın, ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, mesleklerinin sorumluluğuyla kentte herhangi bir sorun oluşmaması için kamu görevlilerinin daha hassas çalıştıklarını ifade etti.
Polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin önemli görevleri yerine getirdiğini vurgulayan Akın, şöyle konuştu:
"Kentimizde 2019 yılının huzur içinde geçmesini sağlayan tüm personelimiz, aynı şekilde yılbaşının da sorunsuz geçmesi için çalışmalarını sürdürmektedirler. Bizlerin huzuru, sağlığı ve güvenliği için ailelerinden uzak bir şekilde çalışarak yeni yıla giren personele moral vermek amacıyla onları ziyaret ettik. Tüm çalışanların yeni yılını kutlayarak 2020 yılının sağlık, mutluluk ve başarı getirmesi diliyorum."
Vali Akın'a, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, İl Sağlık Müdürü Ali Bulut ve diğer yetkililer eşlik etti.
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