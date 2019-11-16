Kırşehir Valisi Akın, şairlerle buluştu
KIRŞEHİR (AA) – Anadolu Selçuklu ve Osmanlı devletleri zamanında Türkçe'nin öncülüğünü yapan Aşık Paşa adına düzenlenen şiir şölenine katılan şairler, Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Aşık Paşa Şiir Şöleni kapsamında Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra İran, Azerbaycan ve Türk Cumhuriyetlerinden gelen şairler, Vali Akın ile makamında bir araya geldi.
Ziyarette konuşan Vali Akın, kültür, tarih, medeniyet ve müzik şehri Kırşehir’de Aşık Paşa Şiir Şöleninin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Şairleri Kırşehir’de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Akın, "Düşündüklerini yazıya ya da söze döken, duygularıyla hitap eden şairler, şiir yazıp okumanın yanı sıra kültür elçiliği görevi de yapıyor. Şiirlerimizin, türkülerimizin ve bu geleneğimizin gelecek kuşaklara aktarılmasında şairlerimizin ozanlarımızın katkısı çok fazladır. Kültürümüzün tanıtılması için emeklerini esirgemeyen herkese daha fazla ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.
Kırşehir Yazarlar ve Şairler Derneği (KIYŞAD) Başkanı Veysel Turgut ise derneğe ve şairlere desteklerinden dolayı Vali Akın'a teşekkür etti.
Ziyarette şairler, kitaplarını imzalayarak Vali Akın'a takdim etti.
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