Kırşehir'de 15 üniversite “pilot proje” deneyimlerini paylaştı

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) bir araya gelen 14 üniversitenin rektörü, birinin de rektör vekili, istişare ve değerlendirme toplantısında tecrübelerini paylaştı.

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, KAEÜ Senato Salonu'ndaki toplantıda, pilot projeler kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ve uygulamaları yakından takip ettiklerini söyledi.

Tecrübe paylaşımlarının yanı sıra birlikte hareket edilebilecek projelerin de belirlendiğini ifade eden Gündoğan, pilot seçilen 15 üniversitenin faaliyetlerinin daha kapsamlı ve verimli hale gelmesi için TÜBİTAK başta olmak üzere farklı kurumlarla yeni ortak çalışmalar yapacaklarını dile getirdi.

Gündoğan, pilot üniversitelerin projelerinde birçok paydaş ve destekçi kuruluşun olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bundan sonra da pilot üniversitelerimizin en önemli paydaşlarından birisi TÜBİTAK olacaktır. TÜBİTAK ile neler yapılabilir, hangi projelerle ilerleme kaydedilebilir, nasıl bir yol izleyebiliriz, bunlara birlikte bakacağız. İlgili uzman arkadaşlarımızla YÖK'te de toplantı yaptık, programlarımızı anlattık. Bizim başka bir ihtisas programımız da araştırma üniversitelerimiz üzerinedir. Araştırma üniversiteleri programında da 16 üniversitemiz var. Onlara 5 aday üniversite daha seçiyoruz. Şu an onların süreci devam ediyor. TÜBİTAK bu üniversiteler için 1004 programı uyguluyor. Mükemmeliyet Merkezi Projesi şeklinde uyguluyoruz. "

Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan çalışmalarla ilgili Bakanlık bünyesinde izleme komisyonu kurulduğunu dile getiren Gündoğan, üniversitelerle kendi aralarında imzalanan birçok protokolün takibi ve devam ettirilmesi noktasında komisyonun önemli görevler üstleneceğini kaydetti.

Tarım ve jeotermal alanında 4 yıl önce pilot seçilen KAEÜ'nün Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya da hayata geçirdikleri projeler hakkında sunum yaparak, deneyimlerini anlattı.

Farklı üniversitelerin rektörleri de hazırladıkları projelerin aşamalarıyla ilgili bilgiler verdi.

Toplantıya, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Düzce Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İdris Şahin katıldı.