Kırşehir'de 50 bin 728 dekar tarım arazisi sulandı
KIRŞEHİR (AA) – Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 2019 yılı sulama sezonunda Kırşehir ve ilçelerinde 50 bin 728 dekar tarım arazisinin sulandığını bildirdi.
DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışlarının üretim deseninin çeşitlendirdiği, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışlara neden olduğu belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın, Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığını, sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih edildiğini kaydetti.
Yapılan çalışmalarla, yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlandığını vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:
"Kırşehir’de 15 Mayıs ile 15 Eylül tarihleri arasında sulama sezonu gerçekleşti. 2019 sulama sezonunda Kırşehir ve ilçelerinde 50 bin 728 dekar tarım arazisi sulandı ve 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 91 milyon 310 bin 400 lira katkı sağlandı. DSİ, ülke tarımı ve insanı için özveriyle çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz."
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