Kırşehir'de 500 kişiye istihdam sağlayacak jeotermal serada ilk ürünler alındı

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) bilimsel desteğiyle Karakurt bölgesinde kurulan ve etaplar halinde tamamlandığında 500 kişinin istihdam edileceği jeotermal serada ilk ürünler hasat edildi.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, yatırımcı firma Agronet Seracılık AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Eygün, Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret ederek, ilk etaptaki seradan hasat ettikleri domatesleri hediye etti.

Ziyarette konuşan Karakaya, üniversitelerinin jeotermal ve tarım alanında pilot üniversite seçildiğini belirterek, jeotermal su potansiyeli yüksek olan merkeze bağlı Karakurt bölgesindeki yatırıma bilimsel destek verdiklerini ifade etti.

Üniversitenin jeotermal sera üretimi ile ilgili bilimsel verilerinin değerlendirildiğini vurgulayan Karakaya, pilot üniversite projelerinin yatırımcılar eliyle hayata geçirilmesinden mutluluk duyduğunu vurguladı.

Amaçlarının bölgesel kalkınmaya destek vermek olduğunu aktaran Karakaya, üniversite olarak yeni jeotermal sera üretimi yatırımlarına hem akademik hem de fiziki anlamda her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

Serdar Eygün de üç etap olarak planlanan jeotermal seranın ilk etabının 126, ikinci etabın 127 ve üçüncü etabın yaklaşık 60 dekardan oluştuğunu bildirdi.

Faaliyete geçen birinci etapta 142 kişilik istihdam oluşturduğuna işaret eden Eygün, tüm etapların tamamlanmasıyla yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlanacağına dikkati çekti.

Eygün, faaliyete geçen ilk etaptan dekar başına 60 ton domates hasadı yapmayı hedeflediklerini bildirdi.