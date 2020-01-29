Kırşehir'de 500 kişiye istihdam sağlayacak jeotermal serada ilk ürünler alındı
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) bilimsel desteğiyle Karakurt bölgesinde kurulan ve etaplar halinde tamamlandığında 500 kişinin istihdam edileceği jeotermal serada ilk ürünler hasat edildi.
KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, yatırımcı firma Agronet Seracılık AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Eygün, Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret ederek, ilk etaptaki seradan hasat ettikleri domatesleri hediye etti.
Ziyarette konuşan Karakaya, üniversitelerinin jeotermal ve tarım alanında pilot üniversite seçildiğini belirterek, jeotermal su potansiyeli yüksek olan merkeze bağlı Karakurt bölgesindeki yatırıma bilimsel destek verdiklerini ifade etti.
Üniversitenin jeotermal sera üretimi ile ilgili bilimsel verilerinin değerlendirildiğini vurgulayan Karakaya, pilot üniversite projelerinin yatırımcılar eliyle hayata geçirilmesinden mutluluk duyduğunu vurguladı.
Amaçlarının bölgesel kalkınmaya destek vermek olduğunu aktaran Karakaya, üniversite olarak yeni jeotermal sera üretimi yatırımlarına hem akademik hem de fiziki anlamda her türlü desteği vereceklerini kaydetti.
Serdar Eygün de üç etap olarak planlanan jeotermal seranın ilk etabının 126, ikinci etabın 127 ve üçüncü etabın yaklaşık 60 dekardan oluştuğunu bildirdi.
Faaliyete geçen birinci etapta 142 kişilik istihdam oluşturduğuna işaret eden Eygün, tüm etapların tamamlanmasıyla yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlanacağına dikkati çekti.
Eygün, faaliyete geçen ilk etaptan dekar başına 60 ton domates hasadı yapmayı hedeflediklerini bildirdi.
-
Kırşehir'de 500 kişiye istihdam sağlayacak jeotermal serada ilk ürünler alındı
-
Sivasspor'da, Gaziantep mesaisi başladı
-
ASO ocak ayı meclis toplantısı
-
Gülşehir Ülkü Ocakları'ndan “Askerimiz Üşümesin Kampanyası”
-
Hakan Fidan'ı hedef gösteren Makor Rishon gazetesi ve Pazit Rabin hakkında suç duyurusu
-
Kaman‘dan depremzedelere yardım
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.