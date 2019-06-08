Kırşehir'de 750 kişilik öğrenci yurdu devam ediyor
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 750 kişilik yeni yurt binasının inşaatının kısa sürede tamamlanarak, hizmete açılacağını bildirdi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2 bin 650 öğrenci kapasiteli yurdun tamamlanmasıyla kentteki yurt ihtiyacının azaldığı ve yeni yurtlarla da tamamen giderileceği belirtildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt Hizmetleri Müdürlüğü bünyesine her yıl yeni yurt ve sosyal alanların eklendiği vurgulanan açıklamada, Ahi Evran Üniversitesi Bağbaşı Yerleşkesi yanında bulunan ve 30 bin metrekare alanda projelendirilen 750 kişilik yurdun yapım işlerinin 2019 yılı içinde bitirileceği ifade edildi.
Açıklamada, kaba inşaatı, kat duvarları tamamlanan yurt binasının, oda ve ortak kullanım alanlarının iç düzenlemesinin ardından öğrenci kayıtlarına başlanacağı aktarıldı.
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