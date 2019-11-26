Kırşehir'de “Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Paneli” yapıldı

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir'de Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğü tarafından "Aile İçi Şiddetin Önlenmesi” konulu panel düzenlendi.

İl Müftülüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen panelde konuşan Vali İbrahim Akın, aile içi şiddetin kadın, çocuk, genç ve yaşlı olmak üzere toplumun her kesimini derinden etkilediğini ve aileye büyük zarar verdiğini söyledi.

Şiddet konusunun çok yönlü olarak ulusal ve uluslararası ölçekte değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Ülkemizde ve dünyada şiddetin en yaygın biçimi olarak görülen kadına ve çocuğa karşı şiddet, alınan tüm önlemlere ve yapılan hukuki düzenlenmelere rağmen tam anlamıyla önlenememektedir. Son yıllarda basına yansıyan kadına karşı şiddet ve cinayet haberleri toplum vicdanını derinden yaralamıştır. Sebebi ne olursa olsun kadına kalkan her el insanlığa atılmış bir tokat gibidir. Oysa kültürümüzde ailenin ve kadının ayrı bir yeri vardır ki yüzyıllar boyunca varlığımızı idame ettirebilmemizin en önemli nedeni aile bağlarına verdiğimiz önemden ileri gelir. Ailenin temeli ise kadındır. Kadın her zaman ailede ve hatta devlet yönetiminde söz sahibi olmuş, eşinin yükünü paylaşmıştır."

İl Müftüsü Mehmet Yaman, KADEM Kırşehir Temsilcisi Seher Ünsal’ın konuşma yaptığı program, "Aile İçi Şiddetin Önlenmesi” paneliyle devam etti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Emine Şener’in moderatörlüğündeki panelde KADEM Hukuk Komisyonu Üyesi avukat Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu, KAEÜ Uluslararası İlişkiler Siyasi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nur Çetin ve İl Uzman Vaizi Şevket Şimşek, aile kurumunun önemi, güçlendirilmesi ve aile içi şiddetin önlenmesi için yapılması gerekenleri anlattı.