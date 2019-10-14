Kırşehir'de asfaltlama çalışmaları
KIRŞEHİR (AA) – AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kaman ilçesi ile Ömerhacılı köyünü bağlayan 3,5 kilometrelik yolun asfaltlandığını bildirdi.
Kendirli, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe ve köylerde asfalt sorunu yaşanan bölgelere çözüm üretildiğini belirtti.
Kaman ilçesi ile Ömerhacılı köyü arasında sıcak asfalt yapılan bölgede, yol genişletme, dolgu ve yeni alt zemin serimi yapıldığını da vurgulayan Kendirli, şunları kaydetti:
"Bağlantı yolumuz teknik çalışmaların ardından 5 bin 500 ton asfalt kaplanmasıyla tamamlandı. İl Özel İdaresi yol ve ulaşım müdürlüğü ekipleri bölgede gece gündüz çalıştı. Planlı ve programlı bir şekilde yatırımları takip ediyor, sorunlara ise hızla çözüm üretiyoruz. Köylerde yaşayan vatandaşlarımızın konforunu artırarak, daha güvenilir yol hizmeti sağlamak en temel hedefimiz. Diğer ilçe ve köylerdeki yol yapımlarını da programımıza aldık. Desteklerinden dolayı, Kırşehir Valisi İbrahim Akın’a, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz’a ve yol yapım ekiplerine gayret ve özverileri için teşekkür ediyorum."
-
TBMM KİT Komisyonu üyeleri Aksaray'da
-
Yozgat Belediyesinden Barış Pınarı Harekatı'na bayraklı destek
-
Ankara Valisi Şahin'den Çubuk'a ziyaret
-
Yozgat'ta yerli patates hasadı yapıldı
-
Kırşehir'de asfaltlama çalışmaları
-
Burak Özçivit Altınyıldız Classics için objektif karşısına geçti
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.