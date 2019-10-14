Kırşehir'de asfaltlama çalışmaları

KIRŞEHİR (AA) – AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kaman ilçesi ile Ömerhacılı köyünü bağlayan 3,5 kilometrelik yolun asfaltlandığını bildirdi.

Kendirli, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe ve köylerde asfalt sorunu yaşanan bölgelere çözüm üretildiğini belirtti.

Kaman ilçesi ile Ömerhacılı köyü arasında sıcak asfalt yapılan bölgede, yol genişletme, dolgu ve yeni alt zemin serimi yapıldığını da vurgulayan Kendirli, şunları kaydetti:

"Bağlantı yolumuz teknik çalışmaların ardından 5 bin 500 ton asfalt kaplanmasıyla tamamlandı. İl Özel İdaresi yol ve ulaşım müdürlüğü ekipleri bölgede gece gündüz çalıştı. Planlı ve programlı bir şekilde yatırımları takip ediyor, sorunlara ise hızla çözüm üretiyoruz. Köylerde yaşayan vatandaşlarımızın konforunu artırarak, daha güvenilir yol hizmeti sağlamak en temel hedefimiz. Diğer ilçe ve köylerdeki yol yapımlarını da programımıza aldık. Desteklerinden dolayı, Kırşehir Valisi İbrahim Akın’a, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz’a ve yol yapım ekiplerine gayret ve özverileri için teşekkür ediyorum."