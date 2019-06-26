Kırşehir'de eğitimin kalitesi için yeni projeler hazırlanıyor
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, yeni eğitim ve öğretim döneminde öğrenci, öğretmenler ve velilerin gelişimi için projeler hazırladıklarını bildirdi.
Karadeniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki eğitim çalışmaları hakkında bilgi vererek, Kırşehir'in eğitimde marka kent olmaya devam ettiğini, donanımsal açıdan eğitim binalarında sorunlar bulunmadığını dile getirdi.
Ölçülebilir değerlendirme açısından Kırşehir'in bütün verilerde üst seviyede olduğunu, eğitimdeki başarılarının ise Türkiye ortalamalarını da her zaman geçtiğini vurgulayan Karadeniz, şunları kaydetti:
"Eğitimi kadar eğitim alanlarının da fiziki bakımdan gelişimini de önemsiyoruz, Bu kapsamda eğitimde derslik başına düşen öğrenci sayısı 16-17 seviyelerine kadar düşmüş, binalarının önemli bir kısmı yenilenmiştir. Donanımsal açısından ise şehrin ciddi sorunları bulunmuyor. Örneğin 2018-2019 eğitim döneminin kapanış törenini Sıdıklı köyündeki okulumuzda yaptık. Sıdıklı köyü, eğitimin devam ettiği köy okullarından birisidir. Şehirdeki okullardan hiç bir eksiği bulunmayan bir köy okuludur. Akıllı tahtaları ve diğer donatı malzemeleriyle eksiksiz bir okuldur. Şehir genel olarak eğitim donanımı açısından iyi bir durumdadır."
Öğretmen yetiştirirken bir takım eksikliklerin oluştuğunu, bu alanda eksik ve hataların belirlenmesi için çalışmaların yürütüldüğünü de hatırlatan Karadeniz, "Eğitim alanında hem Yükseköğretim Kurumunun hem de üniversitelerin eğitim fakültelerinin eksikleri gidermesi gerekiyor. Hizmet içi çalışmalar ile ilgili de aslında, bu iş sadece Milli Eğitim Müdürlüklerinin göreviymiş gibi gözüküyor olsa da, Ahi Evran Üniversitesi ile birlikte hazırladığımız çalışmayla 55 akademisyen öğretmenlerin eğitimlerine doğrudan katılacaklar. Biz bu faaliyetleri eğitimleri okullarımızda öğretmenlerimize yönelik arttırarak devam ettirebilirsek, eğitimde daha da başarılı olacağımıza eminim." diye konuştu.
Kırşehir'deki bir çok projeyle eğitime katkı verdiklerini anımsatan Karadeniz, yeni eğitim ve öğretim döneminde ise öğrenci ve öğretmenler ile velilerin gelişimi için projeler hazırladıklarını ifade etti.
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