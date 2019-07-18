Kırşehir'de ekmek fiyatı arttı

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), 200 gram ekmeğin fiyatının 1,25 liraya çıkarıldığını bildirdi.

KTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Fırıncılar Federasyonu tarafından alınan karar ile Kırşehir ve ilçelerinde yeni fiyatların bugünden itibaren uygulanacağı belirtildi.

Kırşehir'de de üreticiler tarafından talep edilen ekmek zammına ilişkin ''Ekmek Fiyat Tespit Komisyonu' oluşturulduğu hatırlatılan açıklamada, komisyonun Fırıncılar Federasyonunun kararı da dikkate alınarak fiyat ayarlaması yaptığı dile getirildi.

Açıklamada, Kırşehir ve ilçelerinde 200 gram ekmeğin satış fiyatının 1,25 lira, 400 gram ekmeğin ise 2,50 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

Kırşehir'de, 200 gram ekmek 1 lira, 400 gram ekmek ise 2 liraya satılıyordu.