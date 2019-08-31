Kırşehir'de geleneksel okçuluk

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin, geleneksel okçuluk sporcuları ile bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahin, Ahi Stadyumu'nda oluşturulan atış poligonunda geleneksel okçuluk antrenman yapan sporcularla buluştu.

Okçuların çalışmalarını bir süre izleyen ve onlarla atış yapan Şahin, geleneksel okçuluğun tarihten bu yana miras olduğunu ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı.

Şahin, "Spor kültürünün aşılanmasının yanı sıra, geleneksel okçuluk bizim ata sporlarımızdandır. Bu sporun her geçen gün daha fazla çocuk ve gence aktarılması ve anlatılması gerekiyor. Biz de bu kapsamda Ahi Stadyumu'nda oluşturduğumuz atış alanında gençlerimize imkan sağlıyoruz. Yaz spor okulları kapsamında açtığımız kursumuza ilgi yoğun, tarihimizden miras kalan okçuluk sporunun sonraki nesillere aktarılmasını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde başlatılan spor okullarına 5-18 yaş gruplarındaki çocuk ve gençlerin faydalanabildiğini hatırlatan Şahin, atletizm, basketbol, boks, güreş, halk oyunları, halter, hentbol, judo, satranç başta olmak üzere 25 branşta ücretsiz kurslar olduğunu kaydetti.