Kırşehir'de kaçakçılık operasyonu
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir'de gümrük kaçağı 18 cep telefonu ve bin 340 elektronik ürün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurda kaçak yollardan getirilen elektronik ürünler ve cep telefonlarının Terme Caddesi'nde bir minibüste olduğunu belirledi.
Minibüste yapılan aramada 18 cep telefonu ve bin 340 elektronik ürün bulundu, 3 kişi gözaltına alındı.
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