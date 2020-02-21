Kırşehir'de karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir'de, sağık ekipleri tarafından karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı bilgilendirme çalışması yapıldı.
Kırşehir Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çevre sağlığı teknisyenlerinden oluşan ekipler, cami, pazar yeri, çay ocakları ve kıraathanelerde vatandaşlara karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulundu.
Farkındalık oluşturulması amacıyla yapılan çalışmada, vatandaşların toplu olarak bulunduğu yerlere uyarıcı broşür ve ilanlar asıldı.
Broşür ve ilanlarda, karbonmonoksidin renksiz, kokusuz ve tatsız bir gaz olduğu vurgulanarak, yangın, soba, şofben, kapalı garaj, endüstriyel yanma olayları ve maden kazaları gibi durumlarda ortaya çıkabileceği vurgulandı.
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Kırşehir'de karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı
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