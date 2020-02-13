Kırşehir'de kardan mahsur kalan ambulans ve araçlar özel idare ekiplerince kurtardı
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir'de, yoğun kar yağışı nedeniyle köy yollarında mahsur kalan ambulanslar ve araçlar, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.
Kırşehir İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle kapanan ve buzlanma meydana gelen köy yollarında, hasta almaya giden ambulanslar ile araçlar mahsur kaldı.
112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarlarla harekete geçen İl Özel İdare ekipleri, ambulans ve araçları kurtarmak için çalışma yaptı.
Akpınar ilçesinin Alişar köyüne hasta almaya giden ambulansı kurtarmak için yoğun çaba sarf eden ekipler greyder, kepçe ve iş makinesiyle yolu açarak ambulansın geçişini sağladı. Ekipler, Çiçekdağı ilçesinde de hasta kurtarmaya giden bir ambulansı ve yolda kalan hafif ticari araçları kurtararak yollarını açtı.
Ekipler, Mucur ilçesine bağlı Susuz köyünde elektrik kesintisine karşı çalışma yapmaya giden ve yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan MEDAŞ aracını da kurtararak yolun açılmasını sağladı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, "İlimizde etkili olan kar yağışı sonucu karla mücadele ekiplerimiz gece saat 03.00'den itibaren Akçakent, Akpınar, Boztepe, Mucur, Çiçekdağı ve Kaman ilçelerimizde kapanan köy yollarımızın açılması için müdahalede bulundu. Özel İdare ekiplerimiz, halkın ulaşımda sorun yaşamaması için tüm ekipleriyle teyakkuz halindedir. Karla mücadelede önceliğimiz, köy yollarının ulaşıma açık kalmasıdır."
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Kırşehir'de kardan mahsur kalan ambulans ve araçlar özel idare ekiplerince kurtardı
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