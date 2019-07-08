Kırşehir'de küpe ve aşı işlemleri için yeni araç
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Ticaret Borsası, küpe ve aşı işlemleri için İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne araç verdi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, veteriner hekimlerin, küpe ve aşı işlemleri ile hayvancılığın gelişmesi için Ticaret Borsasının bir hafif ticari aracı kullanılmak üzere kuruma tahsis ettiğini belirtti.
Kentte hayvancılığın gelişmesi, hayvan üreticilerinin yaşadıkları sorunlarda hızla müdahale ve kontrollerin daha iyi yapılması için önemli bir ihtiyacın giderileceğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:
"Kırşehir'de 245 bin büyükkbaş, 257 bin küçükbaş ve 1 milyon kanatlı hayvan bulunuyor. Küpe ve aşı çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Ekiplerimizin bir bölümü küpe takarken, başka bir ekibimiz ise aşı, şap ve genel sağlık kontrollerini sürdürüyor. Araç eksikliği yaşadığımız şu süreçte, Kırşehir Ticaret Borsası iki ay süre ile araç kiralayarak İl Müdürlüğümüz hizmetine vermiştir. Bu örnek ve duyarlı davranışlarından dolayı Ticaret Borsası Yönetim Kuruluna ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum."
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