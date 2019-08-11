KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir'de, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni ve ziyaretler gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahi Evran Külliyedeki törenin ardından Vali Akın ve eşi Saliha Akın, Fatma Bacı Sevgi Evlerini ziyaret ederek burada kalan çocuklarla bayramlaştı. Akın ve protokol üyeleri, Fatma Bacı Sevgi Evleri'nin ardından huzurevine geçerek burada yaşayanların bayramını kutladı.

Vali Akın, Kurban Bayramında yardımlaşma ve dayanışma duygularının bir kez daha öneminin ortaya çıktığını vurguladı.

Akın ve protokol üyeleri kentteki bazı şehit ailelerini de ziyaret ederek, onların bayramını tebrik etti.