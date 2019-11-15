Kırşehir'de milyon yıllık fosiller arkeoloji müzesinde sergilenecek

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Kurutlu köyünde devam eden kazılarda çıkarılan ve Anadolu doğa tarihine ışık tutacak 7 milyon yıllık hayvan fosilleri, yeni yapılacak arkeoloji müzesinde yerli ve yabancı ziyaretçilere açılacak.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) laboratuvarlarında muhafaza edilen gergedan, maymun, fil, sırtlan, zürafa, primat, at ve kedi kemiklerinin bulunduğu 2 bine yakın fosilin incelenmesi ve ayaklandırma çalışmaları devam ediyor.

Kurutlu Kazı Heyeti Başkanı ve KAEÜ Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Cem Erkman, AA muhabirine, 2014 yılında yüzey araştırmalarıyla başlanan ve bir yıl sonra Bakanlar Kurulu kararıyla kazıya dönüştürülen çalışmalarda bulunan hayvan fosillerinin Anadolu doğa tarihine ışık tutacağını söyledi.

Kazıların dünya çapında ilgi gördüğünü ifade eden Erkman, yaklaşık 7 milyon yıl öncesi üst miyosen döneme ait kemiklerin Antropoloji Bölümü'ndeki üç ayrı laboratuvarda incelenme, birleştirme ve ayaklandırma çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Anadolu doğa tarihinin başta öğrenciler olmak üzere yerli ve yabancı turistlerce de bilinmesini amaçladıklarını vurgulayan Erkman, Kırşehir Arkeoloji Müzesi'nin yeni binasının tamamlanmasının ardından fosillerin burada sergilenmesinin planlandığını dile getirdi.

Fosilleri müzede daha çok kişinin görme imkanı bulacağını vurgulayan Erkman, şunları kaydetti:

"Kırşehir'e yeni bir müze yapılıyor. Kırşehir Arkeoloji Müzesi'nin yeni binasında sergi salonları da olacak. Projeye göre gergedan, zürafa ve sırtlanın ayaklandırma işlemiyle müzede sergilenmesi hedefleniyor. Müzenin büyük bir kısmının paleontolojik vitrinlerini kazıdan çıkarılan fosiller dolduracak. Fosillerin sergilenmesiyle başta Kırşehirliler olmak üzere öğrenciler, yerli ve yabancı turistler burada Anadolu doğa tarihi ile ilgili bilgi sahibi olacak."