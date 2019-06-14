Kırşehir'de muharip gazilere Milli Mücadele madalyası
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir'de Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 36 gaziye milli mücadele madalyası verildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen törende konuşan Vali İbrahim Akın, muharip gazilerin milli mücadele madalyalarını göğüslerinde gururla taşıyacaklarını dile getirdi.
Gaziliğin de şehitlik kadar değerli bir mertebe olduğunu vurgulayan Vali Akın, şunları kaydetti:
"Bundan tam 45 yıl önce Kıbrıs Türkünün malını, canını, namusunu korumak, Kıbrıs Türklerinin yok olmalarını önlemek ve işgalcilere karşı gereken mücadeleyi göstermek üzere 20 Temmuz 1974 yılında 37 bin 500 vatan evladı Kıbrıs Harekatı'na katıldı. Bir kısmı şehit olurken geriye kalanlar da Kıbrıs Gazileri olarak hayatlarına devam ettiler. Bugün de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin vermiş olduğu madalyaların tevcih töreninde gazilerimizle bir aradayız. Bu madalyalar gazilerimizin onurudur, şerefidir, göğüslerinde gururla taşıyacaklardır. Bu ülkede yaşayan herkesin yeri geldiğinde vatanı, milleti, bayrağı uğruna gözünü kırpmadan can vermeye hazır olduğunu biliyoruz. Gazilerimize sağlıklı, mutlu hayatlar diliyor, vefat eden bütün Kıbrıs gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum."
Konuşmaların ardından, Vali Akın ve diğer protokol gazilere madalyalarını takdim etti.
Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uçar, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, Kırşehir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kemal Parlak, şehit ve gazi dernek başkanları, gaziler ve aileleri katıldı.
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Kırşehir'de muharip gazilere Milli Mücadele madalyası
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