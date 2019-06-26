Kırşehir'de Neşet Ertaş Wushu Kungfu Şampiyonası
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Wushu Kungfu İl Temsilciliğinin faaliyet programı kapsamında iller arası Neşet Ertaş Wushu Kungfu Şampiyonası'na 200'den fazla sporcu katıldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aşıkpaşa Spor Salonunda düzenlenen Neşet Ertaş Wushu Kungfu Şampiyonasında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin, 3 bin yıllık tarihi bir geçmişe sahip, içerisinde bine yakın figür ve teknik bulunduran wushu kungfu'nun sanatsal, teknik ve özel yetenekler sahip bir spor dalı olduğunu ifade etti.
Dünyada ve Türkiye'de bu sporun hızla ilerlediğini vurgulayan Şahin, "Bu sporunun hızla yayılmasının en büyük örneği geçtiğimiz aylarda Rusya da yapılan Avrupa şampiyonasında 69 altın 40 gümüş ve 20 bronz, toplamda ise 129 madalya ile Avrupa şampiyonu olan Wushu Kungfu milli takımımızdır. Türkiye de olduğu gibi ilimizde de bu spora ilgi bir hayli fazla. Halk ozanımız Neşet Ertaş'ın da adının da verildiği iller arası Neşet Ertaş Wushu Kungfu Şampiyonası bu ilginin en büyük örneğidir. Sporcularımızın başarılarının artarak devam etmesini, sakatlığın olmadığı güzel, heyecanlı ve çekişmeli karşılaşmalar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Ankara, Mersin, Bolu ve Kırşehir'den 18 spor kulübü ve 175 sporcu zorlu mücadelelerde rakiplerine galip gelmeye çalıştı.
3 gün süren müsabakalar sonunda yapılan final maçlarının ardından iller bazında birinci Ankara, ikinci Mersin, üçüncü Bolu ve dördüncü ise Kırşehir oldu.
Dereceye giren illerin temsilcilerine Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin ve antrenörler ödüllerini takdim etti.
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