Kırşehir'de sağlıklı yaşam yürüyüşü
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, halk sağlığı hizmetlerinin önemini vurgulamak ve yürütülen çalışmaları daha görünür kılmak amacıyla, sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı.
Kurum binası önünden İkizarası Kent Park alanındaki "Sağlıklı Yaşam" standına kadar devam eden yürüyüşte, çeşitli pankartlar taşındı.
Yürüyüşün ardından konuşan İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Ali Bulut, yürüyüşle sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak ve farkındalık oluşturmak istediklerini aktardı.
Koruyucu sağlık hizmetlerini ülke genelinde yaygın, etkili ve gereken kalite düzeyinde sürdürmeyi hedeflediklerini vurgulayan Bulut, şöyle devam etti:
"İnsanımızın sağlığını korumayı ve geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalar içinde anneler ve çocuklar özel bir önceliğe sahiptir. Çünkü anne ve bebekler, diğer gruplara göre sağlık açısından daha fazla risk altındadır. Çocukların en iyi sağlık koşullarında dünyaya gelmelerinin sağlanması ve gelişimleri için çaba sarf etmekteyiz. Annelerin de sağlıklı bireyler olarak çocuklarını yetiştirmelerini istiyoruz. Kırşehir'deki tüm aile hekimlerimizin tamamı ve hastanelerimiz 'Bebek Dostu' unvanına sahiptir ve ilimiz 'Altın Bebek Dostu' bir ildir. Okul çağı çocuklarımız için aşılama, işitme ve görme taraması ile ağız diş sağlığı programları da ekiplerimizce yapılmaktadır."
Yürüyüşe, İl Sağlık Müdürlüğü idarecileri, doktorlar, uzmanlar, sağlık personelleri ve vatandaşlar katıldı.
Kent Park'ta kurulan stantta vatandaşların tansiyon ölçümleri yapıldı, bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.
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