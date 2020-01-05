Kırşehir'de voleybol vefa maçı düzenlendi
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kentte spora hizmet eden ve hayatını kaybedenler için vefa maçları düzenledi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cacabey ortaokulu öğrencisi ve aynı zamanda okulun voleybol takımında oynadığı dönemde yakalandığı hastalık sonucu vefat eden sporcu Eda Beşkardaş anısına voleybol maçı düzenlendi.
Aşıkpaşa Spor Salonu'nda kentteki amatör kulüplerden "İlgimspor" ve "Akademispor"un yıldız kızlar takımları mücadele etti. 20 dakikadan 2 devre halinde oynanan voleybol karşılaşmasını "Akademispor" takımı kazandı.
Dereceye giren takıma kupasını sporcu Eda Beşkardaşın ailesi Senem ve Engin Beşkardaş verdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Kerim Kocabıyık ile Voleybol İl Temsilcisi Mevlüt Sönmez de sporculara madalyalarını takdim etti.
Daha önce de eski Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Kandemir için basketbol, spor yazarı ve yorumcusu Avşar Cihan için futbol, hakem Salih Köseoğulları anısına da hentbol maçları düzenlenmişti.
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