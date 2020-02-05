Kırşehir'de yağış nedeniyle kerpiç evin bir ölümü çöktü
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir'de, yağış nedeniyle bir bölümü çöken iki katlı kerpiç ev kullanılamaz hale geldi.
Bağbaş Mahallesi'ndeki iki katlı kerpiç evde, son günlerdeki kar ve yağmur nedeniyle sabah saatlerinde göçük meydana geldi.
Oturma odasının duvarını yıkılması nedeniyle çatısında da yıkıntılar oluşan evde yaşayan bir kişi, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı Başar A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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