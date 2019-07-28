Kırşehir'de yaz spor okulları
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin, kentteki çocuk ve gençlerin sporu sevdiklerini, her geçen gün yeni öğrencilerin yaz spor okullarına katıldığını bildirdi.
İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce illerde organize edilen yaz spor okullarını ziyaret eden Şahin, çocuk ve gençlerin yaptıkları spor faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Aşıkpaşa Spor Salonu'nda, voleybol, hentbol ve masa tenisi çalışmalarını izleyen Şahin, sporu sevdirmenin, spor kulüplerine sporcu kaynağı oluşturmanın, toplumda spor kültürünü güçlendirmenin ve sporun daha geniş kitlelere yayılmasının amaçlandığını aktardı.
Çocuk ve gençlerin yaz tatillerini ve boş zamanlarını sporla değerlendirdiklerini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:
"Ruh ve beden sağlığı yerinde fizyolojik ve psikolojik sağlamlığa sahip, yetenekli ve kabiliyetli gençleri Türk sporuna kazandırmak istiyoruz. Bu sayede güçlü bir alt yapı oluşturmak amacıyla her yıl okulların yaz tatiline girmesiyle başlayan İl Spor Merkezlerinde alanında tecrübeli ve deneyimli antrenörler nezaretinde sportif çalışmalarımız yürütülmektedir. Değerlendirmeler sonucunda başarılı olan ve gelecek vaat edenler ise spor kulüplerine yönlendirilerek, profesyonel spor yaşamlarına ilk adımlarını atıyorlar. Kentteki çocuk ve gençler sporu seviyor, her geçen gün yeni öğrenciler spor okullarına katılıyor. Yaz spor okullarımızdaki eğitimler 29 Ağustos 2019 tarihine kadar devam edecektir."
5-18 yaş gruplarındaki çocuk ve gençlerin faydalanabildiği spor okullarında bu sene ilk kez açılan bisiklet, geleneksel okçuluğun yanı sıra atletizm, badminton, basketbol, boks, futbol, güreş, halk oyunları, halter, hentbol, judo, masa tenisi, pilates, satranç, tekvando, tenis, voleybol olmak üzere 25 branşta ücretsiz olarak eğitim veriliyor.
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Kırşehir'de yaz spor okulları
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