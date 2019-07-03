Kırşehir'den 6 ayda 108 milyon dolar ihracat
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, kentten 6 ayda 108 milyon dolar ihracat yapıldığını bildirdi.
Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, haziranda 13 milyon 370 bin dolar ihracat yapıldığını belirtti.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilerde Kırşehir'in ihracat rakamlarının gayet iyi olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Kırşehir, yılın ilk 6 ayını 108 milyon dolar ihracat ile tamamladı. İlk 6 aylık ihracat performansı umut vadedicidir. Kırşehir ocak ayında 17 milyon 119 bin dolar, şubat ayında 19 milyon 813 bin dolar, mart ayında 18 milyon 62 bin dolar, nisan ayında 21 milyon 81 bin dolar, mayıs ayında 18 milyon 667 bin dolar ve haziran ayında 13 milyon 370 bin dolarlık ihracat gerçekleştirerek yılın ilk 6 ayını 108 milyon 112 bin dolar ile tamamladı."
– "İhracatımızın geldiği bu nokta umut vericidir"
Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Kırşehir’deki birçok firma, örnek işlere imza atarak dünyanın birçok yerine ihracat gerçekleştiriyor. Kırşehir'in başarısının artması için bizler de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. İhracatımızın geldiği bu nokta umut vericidir. Kırşehir olarak daha iyi noktalara geleceğine inancım tamdır. Girişimci, işletmeci ve iş insanlarımızla birlikte bizler de ihracatın artması için var gücümüzle çalışacak, destek olacağız." ifadesini kullandı.
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