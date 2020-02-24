Kırşehir'den Elazığ'daki öğrencilere kırtasiye yardımı
KIRŞEHİR (AA) – "Kırşehirli Genç Ahiler Elazığlı Kardeşlerinin Yanında" projesi ile hazırlanan, içinde kırtasiye malzemelerinin olduğu 2 bin 111 okul çantası, Elazığ'da depremden etkilenen öğrencilere gönderildi.
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı proje kapsamındaki kampanyaya il genelindeki okullarda eğitim gören çok sayıda öğrenci katıldı.
Kampanya kapsamında okullarda 2 bin 111 okul çantası hazırlanarak içerisine kırtasiye malzemeleri eklendi. Öğrenciler, deprem bölgesindeki öğrencilere yazdıkları mektupları da çantaların içine koydu. Yardım malzemeleri bir tıra yüklenerek Elazığ'a gönderildi.
Kırşehir Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, AA muhabirine, Elazığ ve Malatya'da etkili olan depremin, Türk halkını derinden yaraladığını ifade etti.
Doğal afetlerin yaralarının sarılması ve sonuçlarının en aza indirilmesi için Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın öncülüğünde farklı kampanyalar düzenlendiğini vurgulayan Karadeniz, Ahilik değerleri eğitimi kapsamında başlattıkları "Kırşehirli Genç Ahiler Elazığlı Kardeşlerinin Yanında" projesi ile öğrenciler arasında farkındalık oluşturulduğunu dile getirdi.
Kırşehir'deki tüm okulların kampanyaya dahil edildiğine vurgu yapan Karadeniz, deprem bölgesine gönderilen 2 bin 111 okul çantasının içinde cetvelden deftere kadar çeşitli kırtasiye malzemelerinin yer aldığını söyledi.
Karadeniz, projeyle öğrencilere temel insani değerlerin kazandırılmasının ve sorumluluk duygularının geliştirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.
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