Kırşehir'e yeni bir yurt daha kazandırılıyor
KIRŞEHİR (AA) – AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, üniversite öğrencileri için Kırşehir'e yeni bir yurt daha kazandırılacağını bildirdi.
Kendirli, yaptığı yazılı açıklamada, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesine ilgi ve talebin sürekli arması nedeniyle öğrenci sayısında da artışlar yaşandığını belirtti.
Bu yıl da 4 bin öğrenci artışının beklendiğini vurgulayan Kendirli, öğrencilerin barınma konusunda sıkıntı yaşamamaları için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini akardı.
Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde yeni bir yurt yapımının yatırım planına alındığına işaret eden Kendirli, şunları kaydetti:
"Öğrenci sayısının her yıl artmasıyla meydana gelen barınma ihtiyacına yıllardır en iyi şekilde cevap veren Kırşehir Gençlik Spor İl Müdürlüğü yurtları son yıllarda hiçbir öğrencinin mağdur olmasını izin vermemektedir. Yoğun gayretlerimizle Kırşehir yeni bir yurda daha kavuşuyor. Yatırım planına alınan yeni yurdun halen faal olarak hizmet veren diğer tüm yurtlarda olduğu gibi yüksek standartlara sahip olmasıyla birlikte, üniversitenin kampüsüne de yakın olarak yapılması planlanıyor. Bu sayede öğrencilerin nezih bir aile ortamında barınmalarının sağlanmasıyla ulaşımda da problem yaşamalarının önüne geçilecek."
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Kırşehir'e yeni bir yurt daha kazandırılıyor
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