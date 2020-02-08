Kırşehirli sporcu Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkı kazandı
KIRŞEHİR (AA) – Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda mücadele eden Kırşehirli sporcu Melike Nur Güneş, altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çankırı'da düzenlenen Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na katılan Kırşehirli sporculardan Melikenur Güneş, 48 kilogramda birinci olarak altın madalya kazandı.
Güneş, Türkiye birinciliği derecesinin ardından Nisan ayında İtalya'da yapılacak Genç Bayanlar Avrupa Boks Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.
Öte yandan aynı şampiyonada 57 kilogramda Gonca Gül Yılmaz Türkiye ikincisi olup gümüş madalya ve 38 kilogramda Belinay Hilal İnel de Türkiye üçüncülüğü derecesi elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
BENZER HABERLER
-
Kırşehir'de AFAD ve sağlık ekiplerince afet bilinci eğitimi verildi
-
Kulu'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
-
Konya'da zincirleme trafik kazası: 15 yaralı
-
Sağlık Bakanı Koca, Vuhan'dan getirilen üniversite öğrencisinin doğum gününü kutladı
-
Beyşehir Gölü'nde boy limiti altında balık avlayan oltacılara para cezası
-
Kırşehirli sporcu Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkı kazandı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.