Kırşehirli sporcu Balkan ikincisi oldu

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehirli sporcu İstanbul'da düzenlenen U18 Balkan Atletizm Şampiyonasında ikinci oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 16 ülkeden 253 atlet, İstanbul Olimpiyat Stadında yapılan U18 Balkan Atletizm Şampiyonası’nda madalya sahibi olmak için ter döktü.

Türkiye ve Kırşehir adına yarışan milli sporcu Urkuş Işık, 3 bin metrede Balkan ikinci olup gümüş madalya kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, Urkuş Işık'ı ve antrenörü Ziya Kaya'yı tebrik etti.