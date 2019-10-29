“Kitap söyleşisi ve fotoğraf yarışması ödül töreni”
KAYSERİ (AA) – Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından "Kitap söyleşisi ve fotoğraf yarışması ödül töreni" düzenlendi.
Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ek hizmet binasında düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Oda başkanı Ali Yedikaya programda yaptığı konuşmada, birçok alanda olduğu gibi kültür sanat anlamında da aktif olarak faaliyet göstermeye çalıştıklarını söyledi.
Mali müşavir ve yazar Dursun Ali Yaz da programda kitap söyleşisi yaptı.
Daha sonra "Kayseri'de bir an" konulu fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere plaket verildi.
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