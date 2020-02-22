“Kız Kardeşim”eğitimi Kırşehirli kadınlarla buluştu

KIRŞEHİR (AA) – "Kız Kardeşim" projesi kapsamında hayata geçirilen eğitimler, 2020 programları kapsamında Kırşehirli kadınlarla buluştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Coca-Cola Türkiye iş birliği ile kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek olmak amacıyla yürütülen "Kız Kardeşim" projesi kadınlara yönelik eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde "Türkiye'nin Güçlü Kadınları Hayallerini Kız Kardeşim'le Gerçekleştiriyor" sloganıyla düzenlenen eğitim programında Habibat Derneği uzman eğitmenlerinden Ayşegül Şeker, 15-55 yaş arası kadınlar için "Girişimcilik", "Bilişim" ve "Finansal Bilinç" başlıkları altında eğitimler verdi.

Şeker, bilişim müfredatı, ebeveyn ve bilgi güvenliği ile dijital okuryazarlık eğitimi, kadın girişimciler ve ilham buluşmaları, yerel lezzet sunumları, temel finans eğitimi, internet reklamcılığı gibi alanlara ilişkin konular aktardı.

Video gösterimi ve analiz sunumları da yapılan eğitimde Şeker, daha önemli başarılar elde etmiş kadınların hayat hikayelerinden de kesitler anlattı.