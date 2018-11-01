SİVAS (AA) – Suşehri Kızılay İlçe Temsilcisi İsa Şahin, Kızılay Haftası dolayısıyla ilçede yaptıkları faaliyetleri anlattı.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı'nın din, dil, soy ayrımı yapmadan savaş ve doğal afetler sonrasında bütün insani ihtiyaçları karşılamaya çalışan, çıkar gözetmeksizin her şartta tüm insanlığın yardımına koşan dünyanın en köklü ve güçlü yardım teşkilatlarından birisi olduğunu söyledi. Kızılay'ın dünya genelinde yaptığı çalışmaların takdire şayan olduğunu belirten Şahin, "Bu çalışmalar Türk milletinin desteğiyle yapılmaktadır. Zor şartlar altında kalan her insan için umut ve güven kaynağı olan Türk Kızılayı, Türk milletinin 'insan odaklı medeniyet anlayışının' somutlaşmış halidir." dedi.

Türk Kızılayı'nın, insan hayatı ve sağlığını korumak, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, gönüllülük, birlik ve evrensellik ilkelerinden ödün vermeden 150 yıldır, dünyanın her yerinde yardıma muhtaç ve korumasız durumda olanların yanında olduğunu aktaran Şahin, uluslararası görevlerde sergilediği hizmet anlayışıyla da ayrıcalıklı ve saygın bir konuma ulaştığını ifade etti.

Türk Kızılayının kuruluş yıl dönümünü kutlamanın heyecan ve gururunun yaşandığını dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Bizler de Türk Kızılayı ailesinin Suşehri Temsilciliği olarak, sizlerden aldığımız güçle yardımlaşma yolunda faaliyetlerimize devam edeceğiz. Bu bağlamda, 260 aileye nakdi yardım, 380 aileye gıda ve kurban eti yardımı, üniversite eğitimi alan öğrencilerimize ayni ve nakdi yardımlar, öğrencilerimize 780 paket giysi, 185 ailemize giyim yardımı ile vatandaşımıza yönlendirme, bilgilendirme faaliyetlerimiz devam etmektedir. Bu sayılanlar 2018 yılı için geçerlidir ve yine bu yapılan yardımlar sizlerden gelen bağışlarla idame ettirilmektedir. Allah hayırlarınızı kabul buyursun. Türk Kızılayı'na destek veren tüm bağışçılarımıza teşekkür ederiz. Bağışlarınızın devamını dileriz. Hayır yolunda yürüdüğümüz bu yolda, milletimizin ve yardımsever Suşehri halkının Kızılay Haftası'nı kutluyoruz."