Kızılay, Kulu'da aşure dağıttı
KONYA (AA) – Konya'nın Kulu ilçesinde Türk Kızılay Derneği Şube Başkanlığı'nca aşure dağıtıldı.
Ankara Caddesinde düzenlenen aşure dağıtımına, İlçe Kaymakamı Ali Edip Budan da katıldı.
Budan, burada yaptığı konuşmada, "Aşure, Anadolu topraklarında bir ve beraber olunduğunu bize böyle bir şekli sembolik olarak gösteriyor. Allah bizleri de aşure gibi kılsın, bereketli kılsın. Ailelerinizin ve sizlerin tadını bozmasın. Kızılayımıza teşekkür ediyorum." dedi.
Kızılay İlçe Şube Başkanı Faruk Taner, her yıl geleneksel hale getirdikleri aşure dağıtımında emeği geçenleri kutladı.
Bin 500 kişilik aşure yapıldığını belirten Taner, "Kızılay olarak her zaman yardıma muhtaç vatandaşlarımızı gözetliyoruz. Aşure dağıtarak bir birlikteliğimizi sağlıyoruz. Düzenlediğimiz aşure etkinliğine her yıl olduğu gibi bu yılda çok sayıda vatandaş katıldı, bu geleneği devam ettirmeye kararlıyız." diye konuştu.
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