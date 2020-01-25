Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar 2019 yılını değerlendirdi

ANKARA (AA) – Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, 2019 yılında belediyede bütçe disiplinini sağladıklarını belirtti.

Acar, partisinin ilçe başkanlığında gerçekleştirilen Ocak ayı danışma meclis toplantısında, belediyenin 2019 yılında yapmış olduğu çalışmaları anlattı.

Şeffaf ve dinamik bir hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Acar, ilçede cephe iyileştirmesi, sokak rehabilitasyonu, millet bahçesi, kentsel dönüşüm, pazar yeri gibi bir çok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Acar, seçim öncesi vermiş oldukları sözleri göreve geldikten sonra hayata geçirdiklerini aktararak, "Belediye başkanı olacak kişi parayı yönetmesini, daha sonra da zamanı yönetmesini bilmeli demiştik ve Allah'ın izniyle 2019'un 9 aylık sürecinde elde ettiğimiz verilerden bunu başardığımızı görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Biz parayı yönetmek için bütçede disiplini sağladık ve bu 9 aylık süreçte 2019 1 Nisan itibariyle eksi 1 milyon 200 bin lirayla devraldığımız bütçeyi yıl sonu itibariyle artı 400 bin lirayla tamamladık." dedi.

Acar, konuşmasında belediyenin yapmış olduğu çalışmalar hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Danışma Meclis Toplantısına AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Ahmet Özbek, İlçe Başkanı Ahmet Barun ve partililer katıldı.