Kızılcahamam Belediyesinden temizlik çalışması
ANKARA (AA) – Kızılcahamam Belediyesince artan hava sıcaklığında çöp bırakılan alanlarda istenmeyen koku ve sızıntıların oluşmasını önlemek için temizlik çalışması başlatıldı.
Bu yıl 6 ayda 2 milyon 125 bin 552 ziyaretçi ağırlayan Kızılcahamam'ın temizliğine özen gösteren belediye tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında cadde ve sokaklar yıkanıyor.
Belediye Başkanı Süleyman Acar, halkın sağlığını ve huzurunu gözetmek gibi bir sorumlulukları olduğunu belirterek, evlere gösterilen özeni çevreye de göstermek gerektiğini belirtti.
"'Evimiz Kızılcahamam' diyoruz. Temizlik ekiplerimiz, vatandaşlarımızın sıcak yaz günlerinde cadde ve sokaklarda gönül rahatlığıyla, huzurla gezebilmesi için her türlü önlemi alıyor." diyen Acar, ilçenin cadde ve sokaklarından ibadethanelerine kadar geniş bir alanda temizliğine önem verdiklerini, bu sayede ilçenin artık daha temiz olacağını kaydetti.
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