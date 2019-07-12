Kızılcahamam'da 154 çocuk sünnet oldu
ANKARA (AA) – Kızılcahamam ilçesinde 154 çocuk sünnet oldu.
Kızılcahamam Belediyesi ve Kızılcahamam Devlet Hastanesi aracılılığıyla 154 çocuk sünnet ettirildi.
Kızılcahamam Devlet Hastanesi'nde alanında uzman doktorlar tarafından sünnet edilen çocukları, Belediye Başkanı Süleyman Acar sünnet düğününde ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, 154 çocuğunun sünnet olduğunu belirterek, "Peygamberimizin sünnetini gerçekleştirdik. İnşallah çocuklarımız en kısa zamanda sağlığına kavuşur ve aileleri daha güzel günlerini birlikte görür. Çocuklarımıza geçmiş olsun." dedi.
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Kızılcahamam'da 154 çocuk sünnet oldu
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