Kızılcahamam'da güvenlik toplantısı yapıldı
ANKARA (AA) – Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde güvenlik toplantısı yapıldı.
İlçe Kaymakamı Can Aksoy, başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Süleyman Acar, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı.
Toplantıda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı 4-5-6 Ekim tarihlerinde Kızılcahamam'da bir otelde yapılacak AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı öncesi güvenlik, sağlık ve diğer konulardaki alınacak önlemler konuşuldu.
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