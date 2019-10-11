Kızılcahamam'da Sıfır Atık eğitimi

ANKARA (AA) – Kızılcahamam Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Eğitim Envanteri Daire Başkanlığı tarafından ortaklaşa yapılan sıfır atık eğitimleri başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Envanter Eğitim Dairesi’nde görevli Yüksek Çevre Mühendisi Mehmet Balcı tarafından Belediye Nikah Salonunda turizm ve perakende sektörü temsilcilerine eğitim verildi.

Eğitimlerde Kızılcahamam’ın projede pilot bölge olması nedeniyle tesis ve işletmecilerin daha dikkatli olmaları gerektiği hatırlatıldı.