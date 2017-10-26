KKTC’de ehliyet çetesi mahkemeye çıkarıldı
KKTC Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 aydır devam eden soruşturma ardından çökertilen çetenin 4 ismi tutuklandı. KKTC’de adı sahte sürücü ehliyeti soruşturmasına karışan Tarım Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Taner Nusret, Tarım Bakanlığı’ndaki görevinden alındı. Duruşma, zanlılara birer gün tutukluluk kararı verdi. Polisin sahte ehliyet ile ilgili soruşturması devam ediyor.
KKTC’ye gelmeyen kişilere sürücü belgesi çıkarıldığı gerekçesiyle Sürüş Ehliyeti Müfettişleri Savaş Gökdeniz, Münir Gayi ve kabahat tarihinde müfettişlik yapan Taner Nusret’in yanı sıra Ergüneş Sürücü Okulu sahibi Yahya Ergör tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Polisin KKTC’ye gelmeden sürücü belgesi alanların listesine ulaştığı ve Türkiye emniyet birimleri ile irtibata geçerek bahse konu olan kişilerin yakalanması konusunda veri verildiği belirtildi. KKTC’ye gelmeden sürücü ehliyeti alanların sayısının artabileceği gelen bilgiler arasında bulunuyor.
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