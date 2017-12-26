Klasik Türk Müziği Korosu Kadınlar Topluluğu’ndan anlamlı konser
Yılı nedeniyle düzenlediği “Gel” isimli konserde Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanat Genel Müdürlüğü Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Kadınlar Topluluğu, Peygamber Efendimiz için Na’t-ı Şerifler ve Mesnevi’den besteler icra etti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanat Genel Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Kadınlar Topluluğu Şeb-i Arus’un 744. Yılında Hazreti Mevlana anısına “Gel” isimli konser verdi. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’ndeki konser öncesi konuşan Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Köseoğlu, “Peygamber Efendimizin doğumu bizim için her gündür. Dolayısıyla bize her gün yeniden doğar. Her gün salavatlar getirerek her dem onu anarız; kalbimiz, gönlümüz sürür bulur” dedi. Köseoğlu, medeniyetimizin en önemli ögelerinden birinin de musiki olduğunu belirterek, sanatçılara ve katılımcılara teşekkür etti.
Geleneksel Burdur Cumhur Mevlidi Okundu
Peygamber Efendimizin doğum yıldönümü ve Hazreti Mevlana’nın 744. vuslat yıl dönümü nedeniyle düzenlenen tasavvuf müziği konserinin ilk bölümünde Burdur yöresinde hanımların kendi aralarında okudukları ve Ahmet Hatipoğlu’nun gayretleriyle korolarının repertuarına girmiş olan “Geleneksel Burdur Cumhur Mevlidi” ile Peygamber Efendimiz için yazılan güftelerin besteleri; ikinci bölümde ise, Hazreti Mevlana’ya yönelik güftelerin besteleri icra edildi. Yoğun ilgi gören programda Hazreti Mevlana’nın yirmi ikinci uşaktan torunu Esin Çelebi de Mesnevi’nin ilk on sekiz beytini okudu. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Kadınlar Topluluğu Sanat Yönetmeni Nebahat Konu Yılmaz, Konya’da bulunmaktan son derece mutlu olduklarını belirterek, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.
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Klasik Türk Müziği Korosu Kadınlar Topluluğu’ndan anlamlı konser
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