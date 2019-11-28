KMÜ'de “Kamu Üniversite Sanayi Karaman Buluşması” paneli düzenlendi

KARAMAN (AA) – Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde (KMÜ) "Kamu Üniversite Sanayi Karaman Buluşması" paneli düzenlendi.

TÜBİTAK, Kamu Sanayi Üniversite (KÜSİ) İl Koordinasyon Kurulu, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen panel KMÜ Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda yapıldı.

Panelde konuşan Karaman Valisi Fahri Meral, günümüzde ülkelerin gelişmişliklerinin temelini akademide üretilen bilgilerin teknolojiye ve üretime dönüştürülerek ekonomiye aktarılmasından oluşturulduğunu söyledi.

Bilim teknoloji ARGE ve yenilik ekosisteminin sürdürülebilmesini teminen, kamunun üzerine düşen görev doğrultusunda çeşitli araçların teşvik edilmesinin büyük önem taşıdığını ifade eden Meral, şunları kaydetti:

"Bu araçların en başında bilimsel çalışmaların katma değere dönüşmesini sağlayacak, Kamu, üniversite, sanayi işbirliğinin geliştirilmesi gelmektedir. Bu amaçla hazırlanan KUSİ eylem planı kapsamında bu işbirliğini en üst düzeyde uygulayarak teknolojik ürünlerin gelişmesi için ilimizde AR-GE merkezleri kurulmuştur. İlimizi ve ülkemizi teknolojik üs haline getirebilmemiz için bilimsel çalışmalara önem vermeliyiz ve arttırmalıyız. Ülkemizin 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında olması hedefi yolunda KÜSİ faaliyetlerinin çok önemli olduğuna inanıyoruz."

KMÜ Rektörü Mehmet Akgül de konuşmasında kamu, üniversite ve Sanayi işbirliğinin çok boyutlu bir süreç olduğuna dikkati çekerek, "Bu bağlamda Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Platformu KÜSİ'nin faaliyetlerini önemsiyoruz ve KÜSİ'nin sürdürülebilirliği için her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.

Daha sonra KÜSİ Karaman İl Temsilcisi Kadir Sabancı Karaman'da yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Proğrama kamu ve özel sektör temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.