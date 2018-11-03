KMÜ'de kan bağışı kampanyası
KARAMAN (AA) – Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) öğrencileri tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında öğrenciler 109 ünite kan topladı.
Genç Kızılay Öğrenci Topluluğu Başkanı Büşra İlhan yaptığı açıklamada, insanların kan bağışı konusunda her geçen gün daha fazla bilinç sahibi olduğunu söyledi.
Kan bağışına destek olan öğrencilere teşekkür eden İlhan, "Bizler bu bilincin oluşması için elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz. İnsanlar için hayati önem taşıyan kan bağışı bir alışkanlık haline getirilmelidir. Biz de düzenlemiş olduğumuz kampanya sonucunda 109 ünite kan, 13 adet kök hücre bağış topladık" dedi.
Kan bağışına Karaman Valisi Fahri Meral, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Kızılay Şube Başkanı Adem Küçükyarma da katıldı.
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