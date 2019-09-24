Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu'ndan Klasik Tekneler Buluşması
İSTANBUL (AA) – Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu (KÜDENFOR), Klasik Tekneler başlıklı konferansa ve seyir gösterisine ev sahipliği yaptı.
Koç Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, KÜDENFOR tarafından İstanbul Yelken Kulübü, Tuzla Yat Kulübü, Tuzla Yelken ve Su Sporları Kulübü iş birliğiyle 2. Klasik Tekneler Buluşması gerçekleştirildi.
116 yaşındaki Romola ve 102 yaşındaki Levent yelkenlileri başta olmak üzere İstanbul'da bulunan 22 klasik teknenin katıldığı etkinliğe, Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Erhan Aydın, İstanbul Tersanesi Komutanı Tuğamiral Erdinç Yetkin, Gölcük Tersanesi Komutanı Tuğamiral Aydın Eker, Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu ile aralarında emekli amiraller, yelken ve yat kulübü başkanları, deniz tarihçileri, deniz yazarları, yat tasarımcıları, tersaneciler ve amatör denizcilerin de bulunduğu 200 konuk katıldı.
Etkinlik kapsamında, yat tasarımcısı Yücel Köyağasıoğlu tarafından İstanbul'un Klasik Yelkenli Tekneleri konulu panel de düzenlendi. Klasik Tekneler Buluşması, Tuzla Yat Kulübü'nün dingilerinin ve Koç Üniversitesi yelkenli filikasının gösterisiyle son buldu.
Açıklamada, etkinlikte yaptığı konuşmaya yer verilen KÜDENFOR Direktörü Amiral Cem Gürdeniz, "15 milyonluk İstanbul'da yılda bir gün de olsa klasik tekneleri hatırlamamız gerekiyor. Bu kültürü korumamız lazım. Gelecek kuşaklara tarihi evleri, binaları bırakabiliyoruz. Korumaya yönelik birçok kanun ve kurum var ama aynı hassasiyeti gemi ve deniz araçları için gösteremiyoruz. O nedenle ortasından masmavi bir nehir akan 15 milyonluk şehirde karşınıza ancak 22 tekne çıkarabiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Klasik Tekne buluşmalarının her yıl yapılacağını aktaran Gürdeniz, KÜDENFOR bünyesinde Klasik Tekneler Platformu'nun kurulduğunu belirtti.
Gürdeniz, tüm Türkiye'de 1970 öncesi inşa edilmiş, klasik tekne hatlarına sahip yelkenli ve motorlu amatör tekne sahiplerini platforma davet etti.
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