KoçSistem’den tüm bulut platformlarına tek noktadan erişim

İSTANBUL (AA) – KoçSistem,farklı bulut platformlarını tek bir arayüzden yönetme imkanı sunan yeni hizmeti “Maximus Hibrit Bulut”u müşterilerinin hizmetine sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, KoçSistem “Maximus Hibrit Bulut” hizmeti ile şirketlerde, çoklu bulut kullanımı ile ortaya çıkan operasyonel zorluk, envanter takibi, kapasite kullanım oranlarının ayrı arayüzler üzerinden takip edilmesi ve farklı bulut ortamlarının maliyet yönetimi karmaşasına çözüm buluyor.

Açıklamada, dinamik maliyet yönetimi sağlayan, çoklu bulut platformlarına yüksek performansla eriştiren ve şirketlerin farklı platformları kolayca yöneterek iş değeri yaratmasını sağlayan “Maximus Hibrit Bulut” Türkiye’nin ilk Hibrit Bulut Platformu hizmeti olma özelliği taşıdığına vurgu yapılarak “Maximus Hibrit Bulut” hizmeti ile iki farklı hizmet modeli sunan KoçSistem'in Hibrit Bulut Platform Hizmeti ve Hibrit Bulut Yönetim Hizmeti ile şirketlere iş değeri, çeviklik ve maliyet tasarrufu sağladığı kaydedildi

– "Kolaylık, verimlilik ve maliyet avantajı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, Bulut hizmetlerinin rekabetçi avantajlara sahip platformlarla hızla büyüdüğünün altını çizerek şöyle devam etti:

"Türkiye kurumsal bulut pazarı lideri Maximus Bulut hizmetimizin kapsamını genişleterek Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Sunduğumuz yeni hizmetimiz “Maximus Hibrit Bulut” ile tüm bulut platformlarını tek bir arayüzden yönetiyor; şirketlere operasyonel kolaylık ve verimlilik sağlıyoruz.

Şirketlerin ihtiyaçlarına cevap verebilen gelişmiş nitelikleri ve güçlü performansı ile “Maximus Hibrit Bulut”, birçok şirketin dijitalleşmesine olumlu katkıda bulunacak. Şirket içi (On-premise), özel (private) ve genel (public) bulut ortamlarını tek arayüzden yöneterek farklı bulut platformlarının kullanımını ve maliyet yönetimini kolaylaştıracağız."